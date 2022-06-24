يعتزم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تصعيد موقفه ضد إدارة ناديه بايرن ميونيخ الألماني، من أجل الموافقة على رحيله إلى برشلونة الإسباني.

برشلونة يسعى لإنهاء الصفقة سريعًا

وينتهي تعاقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونيخ في صيف 2023، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، كما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل رسميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “ليفاندوفسكي وإدارة برشلونة يريدان إنهاء المفاوضات بشكل ودي، وفي أسرع وقت ممكن، دون إحداث شرخ في العلاقة بين اللاعب وناديه الألماني”.

وأضافت: “مسؤولو برشلونة أعربوا عن دهشتهم من التعنت واللهجة الحادة لمسؤولي بايرن، كما يجهز البارشا عرضه الأخير خلال أيام، حيث يرغب في انتظام اللاعب بمعسكر الإعداد في الأسبوع الثاني من يوليو المقبل”.

ليفاندوفسكي غاضب من البايرن

ومن جانبه، يشعر المهاجم البولندي بغضب شديد تجاه إدارة نادي بايرن ميونيخ، وأبلغ مسؤولي البافاري أنه لن ينتظم في فترة الإعداد للموسم الجديد، للضغط عليهم من أجل التفاوض مع البارشا.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة جهز عقدًا لروبرت ليفاندوفسكي يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.