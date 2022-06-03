جذب موسم جدة زوار حديقة الأمير ماجد، أمس، بفعاليات “الليلة الهندية” ضمن برامج الموسم الثقافية الأسبوعية التي تستضيفها الحديقة، وتضمنت العديد من العروض الفنية والشعبية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة الهندية العريقة.

حضور كبير:

وشهدت “الليلة الهندية” حضورًا كبيرًا من الزوار من الهند امتلأت بهم مواقع وساحات الحديقة، كما شهدت حضورًا من مختلف الجنسيات، شاهدوا خلالها كثيرًا من العروض الفنية وأداء الفرق العارضة التي أضفت أجواء بهيجة بطابع هندي مميز، وسط كرنفال من الفرح والتنوع الذي يعكس الحضارة الهندية وثقافتها الغنية.

فقرات متنوعة:

وتضمنت فعاليات الليلة الهندية فقرات فنية متنوعة وعروضًا فلكلورية وفعاليات حية بمشاركة فنانين وموسيقيين وفرق استعراضية متخصصة في الفنون الشعبية الهندية.

واستمتع الزوار بالخدمات والتجهيزات والفعاليات التي تشهدها حديقة الأمير ماجد، وما توفره من مطاعم ومتاجر ومناطق عروض وفعاليات أضفت أجواءً من الفرح على وجوه الأسر والأطفال.

وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يوميًّا بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة، وسط تكامل في الخدمات وتنوع في الفعاليات.