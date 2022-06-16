أعلن البريد السعودي (سبل) عن توفر (25) وظيفة إدارية وتقنية شاغرة في مدينة الرياض، (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس كحد أدنى، بالمسميات والشروط التالية:
تفاصيل الوظائف
- مدير إدارة المرافق
- مساعد مدير الحسابات الحكومية
- مدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية
- مدير منتج أول
- مدير منتج أول
- أخصائي أول الامتثال الدولي
- قائد تنفيذ أمن تقنية المعلومات
- قائد عمليات أمن المعلومات
- قائد فريق التمكين الرقمي
- قائد فريق التخزين والنسخ الاحتياطي
- قائد فريق الشبكات
- مسؤول تنفيذي أول للإستراتيجية
- مدير برنامج
- منسق مشروع
- مدير التطوير والعمليات
- مدير إدارة مزودي خدمات تقنية المعلومات
- مدير عام اتصالات الشركة
- مدير إدارة تحقيق الفوائد
- مدير أول التنفيذ الإستراتيجي
- قائد محاسبة التكاليف
- مهندس اختبار برمجيات أول
- مدير تنفيذ استمرارية الأعمال
- أخصائي أول العمليات الصيدلانية
- أخصائي الفعاليات الخارجية
- المدير التنفيذي للمالية
الشروط العامة:
سعودي الجنسية
إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
توفر المهارات والخبرات للوظيفة
» وأوضحت مؤسسة البريد السعودي (سبل) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
اترك تعليقاً