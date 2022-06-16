أعلن البريد السعودي (سبل) عن توفر (25) وظيفة إدارية وتقنية شاغرة في مدينة الرياض، (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس كحد أدنى، بالمسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

مدير إدارة المرافق

مساعد مدير الحسابات الحكومية

مدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية

مدير منتج أول

مدير منتج أول

أخصائي أول الامتثال الدولي

قائد تنفيذ أمن تقنية المعلومات

قائد عمليات أمن المعلومات

قائد فريق التمكين الرقمي

قائد فريق التخزين والنسخ الاحتياطي

قائد فريق الشبكات

مسؤول تنفيذي أول للإستراتيجية

مدير برنامج

منسق مشروع

مدير التطوير والعمليات

مدير إدارة مزودي خدمات تقنية المعلومات

مدير عام اتصالات الشركة

مدير إدارة تحقيق الفوائد

مدير أول التنفيذ الإستراتيجي

قائد محاسبة التكاليف

مهندس اختبار برمجيات أول

مدير تنفيذ استمرارية الأعمال

أخصائي أول العمليات الصيدلانية

أخصائي الفعاليات الخارجية

المدير التنفيذي للمالية

الشروط العامة:

سعودي الجنسية

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

توفر المهارات والخبرات للوظيفة

» وأوضحت مؤسسة البريد السعودي (سبل) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)