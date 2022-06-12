كشف ماجد العنزي، الباحث الميداني في التعداد السكاني، عن كواليس إنقاذه طفلًا من الاختناق خلال عمله ضمن تعداد السعودية 2022.

تفاصيل الواقعة:

وقال العنزي خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن بلاغًا جاءه من طالب عمره لا يتعدى الـ10 سنوات يستغيث به ليلحق أخاه الذى كان رأسه معلقًا بالشباك، وعلى الفور علم أن الطفل يختنق، فسأله: إذا كان يوجد أحد معه في المنزل، فرد أنا وأخوي فقط.

وتابع: تحركت نحو الواقعة ووجدت الطفل رأسه معلقة بالشباك وجسده بالأسفل، مشيرًا إلى أنه وضع السلم تحت الطفل ووضع له أكسجين، وطلب منه أخذ نفسه، وهو ما تجاوب معه الأخير.

إنقاذ الطفل:

واستكمل ماجد العنزي: حاولت إخراج رأس الطفل لكن لم أستطع، فتواصلت مع مديرية الدفاع المدني التي وصلت خلال فترة قصيرة إلى محل الواقعة، وتمكنت من إنقاذ الطفل.