أبدى ماجد عبدالله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، إعجابه بأداء المنتخب السعودي الأولمبي تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري، وذلك بعد التأهل لنهائي كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

وقال ماجد عبدالله عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك وصول منتخبنا تحت 23 سنة إلى نهائي كأس آسيا 2022، المدرب الوطني سعد الشهري، أبدع في توليفة المنتخب، وقاده بجدارة إلى المباراة النهائية”.

مم حذر سعد الشهري؟

وفي وقت سابق، حذر الشهري من كثرة الفرص المهدرة لـ الأخضر التي عانى منها في مباراة أستراليا أمس.

وأضاف الشهري: “نسعى للتتويج باللقب.. سواء أمام اليابان (القوية)، أو أوزباكستان (المستضيفة)”.

وفي وقت سابق، فاز حامد الغامدي بجائزة رجل مباراة السعودية وأستراليا، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد أن ساهم في فوز الأخضر الأولمبي بثنائية دون رد والتأهل لنهائي البطولة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب حامد الغامدي بعد تألقه في مباراة أستراليا حيث فاز الأخضر بهدفي حسن العيسى وأيمن يحيى.