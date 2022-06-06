أطلقت وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة ، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تعد أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش.

أهداف مبادرة طريق مكة

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها: ” أن من أهم أهداف مبادرة “طريق مكة” ما يلي:

1- استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية.

2- إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية

3- ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

4- عند وصول ضيوف الرحمن ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

تعاون عدة جهات

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.