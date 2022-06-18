تمر اليوم السبت الذكرى الثالثة على تقلد فهد بن نافل منصب رئيس نادي الهلال، حيث كان ذلك في 18 يونيو 2019.

ألقاب الهلال في عهد فهد بن نافل:

ونجح ابن نافل في أن يُسجل أسمه في تاريخ النادي بتحقيقه العديد من الإنجازات خلال الـ3 سنوات الأخيرة.

ونجح أزرق الرياض وتحت قيادة ابن نافل في تحقيق 6 بطولات من أصل 9 ألقاب، حيث فاز الفريق في عهده بدوري المحترفين السعودي مرتين في آخر عامين بالإضافة للقبين في دوري أبطال آسيا، كذلك فاز الزعيم تحت قيادته بلقب كأس الملك ولقب كأس السوبر السعودي.

الهلال رابع أندية العالم مرتين:

وحقق الهلال أيضًا المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية مرتين عامي 2019 و2021.

يذكر أن زعيم آسيا يحتل حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي الاتحاد المتصدر.