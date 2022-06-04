يبدو أن الأزمات لا تزال تلاحق نادي الاتحاد، فبعد أن أصبح مهددًا بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمصلحة لنادي الهلال، تقدم النصر والشباب بشكوى ضد نمر جدة على خلفية تعاقد أصفر جدة مع عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق والمدافع أحمد شراحيلي من الشباب.

شكوتان تهددان موسم الاتحاد المثمر:

وكان النصر تقدم بشكوى ضد العميد مصحوبة بأدلة وتسجيلات صوتية تُفيد تحريض حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالعميد في سبتمبر الماضي لحمدالله على مغادرة النصر.

وحتى الآن لم يصدر أي قرار في قضية النصر ضد العميد وحمدالله.

أما الشكوى الثانية فهي من الشباب ضد نمر جدة، على خلفية تعاقد العميد مع مدافع الليث السابق أحمد شراحيلي.

تعود القصة إلى يناير الماضي، بعدما أعلن الشباب أنه لن يجدد عقد شراحيلي بعدما فضّل الأخير الانتقال لنادٍ آخر.

وقرر الشباب، تقديم شكوى بسبب دخول الاتحاد في مفاوضات مع اللاعب أثناء سريان عقده مع الليوث.

العقوبة المنتظرة:

في حال حُكم لـ النصر والشباب ضد العميد في القضيتين، فإن نمر جدة سيكون مُهددًا بـ”الحرمان” من التعاقدات، على غرار ما حدث لـ الهلال بمنعه من التسجيل لفترتين، بسبب توقيعه مع محمد كنو رغم علمه بتوقيعه لنادي النصر.