أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر عن موافقتها على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني جوناثان رودريغيز رسميًا.

جوناثان رودريغيز مع النصر

وكان جوناثان رودريغيز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي كروز آزول، قبل أن يعود إلى الدوري المكسيكي مجددًا من بوابة كلوب أمريكا.

وشارك جوناثان رودريغيز في 8 مباريات مع النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل هدف، وقام بـ5 تسديدات على المرمى، وصنع فرصتين.

وودع جوناثان رودريغيز الجماهير عبر مقطع فيديو، وقال: “أتقدم بالشكر لكم على الأشهر التي قضيتها في النادي، في الحقيقة كانت فترة رائعة وتجربة جديدة وجميلة، أشكركم كثيرًا، سلامي لكم مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق”.

النصر يستعد لمواجهة الحزم

على الجانب الآخر، يستعد النصر لمواجهة الحزم على ملعبه في الرس، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري يلو، فيما يقع النصر في المركز الثالث بـ55 نقطة.