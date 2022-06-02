تألق النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل أن يرحل ويتسبب في توقيع غرامة مالية كبيرة ضد الزعيم.

جيوفينكو تألق مع الهلال

وكان جيوفينكو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير 2019 حتى 31 يوليو 2022، قبل أن يرحل عن الزعيم في أغسطس 2021.

وقدم النجم الإيطالي مستوى مميزًا مع الهلال، حيث شارك في 78 مباراة بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 33 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 15 مرة، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وساهم جيوفينكو في تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عامي 2020 و2021، كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/ 2020، ودوري أبطال آسيا 2019، بجانب المركز الرابع في مونديال الأندية.

تغريم الهلال

وتفاجأت الجماهير الهلالية، اليوم الخميس، بإعلان أعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تغريم الهلال 4.5 مليون دولار بجانب الفوائد، بسبب اللاعب الإيطالي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).