ودع البرازيلي مارسيلو، نادي ريال مدريد الإسباني ظهر اليوم بالدموع، وذلك خلال إقامة مؤتمر صحفي له لتوديع النادي.

مارسيلو لم يتمالك دموعه

وفي بداية المؤتمر قال اللاعب البرازيلي: “حاولت أن أعد نفسي بأنني سأحاول التحدث بشكل طبيعي. أردت أن أشكر النادي، زملائي في الفريق، المدربين الذين عملت معهم، الأشخاص الذين يعملون في مقر النادي”.

ولم ينجح اللاعب البرازيلي في تمالك دموعه، وتأثر الجميع بحديثه ومشاعره الكبيرة تجاه ريال مدريد.

وأضاف: ” لا أفكر في الاعتزال أعتقد أنني قادر على اللعب لمدة قادمة”.

ألقاب اللاعب البرازيلي مع الريال

وبعد فوز الريال بـ دوري الأبطال يوم 28 مايو الماضي أمام ليفربول الإنجليزي، لوح المدافع البرازيلي بيديه لجماهير الريال أثناء حمله لقب كأس دوري الأبطال مودعًا النادي وجماهيره بعد 15 سنة قضاها في صفوف الريال منذ انضمامه للنادي في 2007 قادمًا من فريق فلوميننسي البرازيلي.

ونجح النجم البرازيلي في التتويج بـ 25 بطولة مع نادي ريال مدريد أبرزها البطولة رقم 14 للنادي في دوري أبطال أوروبا، كما تُوج بـ الدوري الإسباني في 6 مرات، لقبين في كأس ملك إسبانيا، 5 ألقاب في بطولة السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري الأبطال الأوروبي مع الريال، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في كأس العالم للأندية.