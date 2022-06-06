وجه محامو رئيس شركة تسلا الملياردير إيلون ماسك، تهديدًا في رسالة لتويتر، متهمين الأخيرة بالتباطؤ في إرسال بيانات الحسابات المزيفة.

واعتبر المحامون أن ما حدث بمثابة رفض لطلبات ماسك للحصول على البيانات، موضحين أنه يريد بيانات حتى يتمكن من إجراء التحقق الخاص به.

تباطؤ تويتر في إرسال المعلومات:

وأشاروا إلى أنه طلب المعلومات أكثر من مرة منذ 9 مايو، بعد نحو شهر من عرضه شراء الشركة، حتى يتمكن من تقييم عدد الحسابات المزيفة من بين 229 مليون حساب للشركة.

وأضافوا: “يعد هذا خرقًا ماديًّا واضحًا لالتزامات تويتر بموجب اتفاقية الاندماج ويحتفظ السيد ماسك بجميع الحقوق الناتجة عن ذلك، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج”.

رحلة شراء ماسك لتويتر:

يذكر أن ماسك أصبح مساهمًا رئيسيًّا في تويتر بعد شرائه 73,5 مليون سهم أوائل إبريل الماضي، ثم تقدم بعد أسبوعين بعرض للاستحواذ على المنصة.

كما وقع على صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًّا، لكنه ومنذ ذلك الحين أعطى إشارات متضاربة حول مدى التزامه بهذه الصفقة، وبيّن محاموه أن ذلك بسبب عدم تسلمه بيانات تفصيلية عن بعض البيانات التي يعتبرها مهمة اقتصاديًّا.

وقد تسبب إعلان ماسك تعليقه إتمام صفقة الشراء، إلى تهاوي أسهم تويتر بنسبة 11 بالمائة في بورصة وول ستريت.