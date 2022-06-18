نشاط توصيل الطلبات يمثل قطاعاً حيوياً، حيث بلغ متوسط الإنفاق الشهري على قيمة الطلب والتوصيل 265 ريالاً للفرد الواحد، حيثما أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن سوق خدمات البريدية وتطبيق التوصيل في المملكة.

وحسب الدارسة المسحية لسوق تطبيق التوصيل في المملكة لعام 2020- 2021 فإن نسبة انتشار تطبيقات التوصيل بلغت 57% حيث سجلت شريحة الإناث النسبة الأكثر استخداماً بنسبة 75% من الإجمالي من الإناث.

فيديو | ما السبب وراء اختلاف قيمة الوجبة بين تطبيقات التوصيل والمطاعم؟#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/CA9FAAAMDi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022

تباين الأسعار

وأوضحت أن استخدام تطبيقات التوصيل للأطعمة والمشروبات، في قائمة أعلى أنواع السلع والمنتجات المطلوبة من المستخدمين، ومع تصدر تطبيقات توصيل الطعام تتفاوت أسعار تلك التطبيقات في قيمة التوصيل.. ولكن هل تصدق أن قيمة الوجبة لنفس المطعم تختلف من تطبيق لآخر.

ردود الأفعال

وتباينت ردود الأفعال للمغردين عبر “تويتر”، كما رصدتها صحيفة “المواطن”، بشأن تباين أسعار توصيل الطلبات، حيث علق عبدالحميد أبوتركي بقوله: “فعلاً ، تجد وجبة البروستد من المطعم بـ١٣ ريالاً وعن طريق التطبيق من نفس المطعم بـ٢١ ريالاً و١٥ ريالاً توصيل لمسافة ٣ كلم”.

وعلق آخر بقوله: “السبب عدم وجود جهة رقابية ومرجع قانوني لهذه التطبيقات.. من حق التطبيق أخذ نسبة ولكن هناك سوء استخدام واستغفال وتلاعب كبير واحتيال.. وإذا اشتكيت كل جهة ترميك على الثانية”.