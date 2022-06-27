أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن العقار يُستثنى من ضريبة التصرفات العقارية، في حال توزيع التركة بين الورثة ويجب إرفاق (قرار قسمة التركة الموثق).

الموقف في حالة البيع:

وتابعت الهيئة ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه في حال البيع سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع ما لم يكن مستثنى من الضريبة.

مبادرة إلغاء الغرامات:

في سياق آخر، قالت الهيئة إن مبادرة إلغاء الغرامات تطبق على جميع أنواع الضرائب (ضريبة الدخل- ضريبة الاستقطاع – ضريبة القيمة المضافة – الضريبة الانتقائية – غرامات التصرفات العقارية).