تعرضت سجى القحطاني شقيقة مشهورة التواصل الاجتماعي الراحلة دانة القحطاني، لحالة تسمم عقب تناولها نبات الحلتيت.

وأعلن والد دانة القحطاني عبر سناب شات أن ابنته سجى تم نقلها إلى المستشفى، بعد ارتفاع درجة حرارة جسدها نتيجة تناول نبات الحلتيت.

وقال والد سجى القحطاني إن الطبيب أخبره في البداية أن العلامات الحيوية لابنته ليست جيدة بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسدها التي وصلت لـ42 درجة مئوية مع هبوط حاد في الدورة الدموية.

كما أكد أن الأطباء يجرون لابنته غسيل معوي للتخلص من سموم نبتة الحلتيت التي أكلتها، محذرًا من تناولها بالرغم من الترويج إلى أنها تساعد في التخلص من كثير من الأمراض.

ما هي نبتة الحلتيت؟

يذكر أن الحلتيت يتم استخراجه من جذور نبات الفيرولا، ويُستخدم بكثرة في المطبخ الهندي؛ كما تشاع عنه بعض الفوائد في وصفات الطب البديل غير المعتمدة.

وبالرغم من الترويج له في علاج كثير من الأمراض؛ إلا أنه يؤدي لأعراض جانبية قد تصل إلى التسمم الغذائي.

ومن أهم الأعراض الجانبية لتناول الحلتيت: تورم الشفاه، والمشكلات الهضمية التي قد تتطور إلى غثيان وقيء واضطراب معوي يتطلب إجراء غسيل معوي.

وتتضمن الأعراض: اضطراب ضغط الدم، والطفح الجلدي كذلك في بعض الحالات؛ ما يتطلب استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناوله.