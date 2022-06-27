أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية، سلطان الحميدي، طريقة وآلية الحصول على تمويل لمشروع من البنك، مضيفًا أن الإجراءات تستغرق نحو أسبوعين لبدء صرف التمويل.

هل تفكر في الحصول على تمويل لمشروعك من بنك التنمية الاجتماعية؟.. أ.سلطان الحميدي يوضح بالتفصيل آلية الحصول على التمويل الذي تحتاجه في أسبوعين فقط@SDB_sa@salhamidi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2FbpSf8DU2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 27, 2022

وقال الحميدي، خلال لقاء له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “إن التقديم يتم عن طريق بوابة البنك، والاستفسار يكون من خلال فروع البنك المنتشرة في المملكة وعددها 24 فرعًا”.

خطوات الحصول على التمويل:

وتابع: “إنه قبل التقديم على التمويل لابد من إنهاء عدة خطوات، حيث يبدأ العميل بالتواصل مع مركز (دلني) داخل البنك والهدف منه مساعدة الممولين في مواجهة المشكلات التي يمرون بها أثناء رحلة المشروع، ويتم متابعة فكرة المشروع ودراسته والتكاليف”.

وأشار إلى أنه يوجد مجموعة من الخبراء في المركز لتزويد المستفيد بأي معلومات يحتاجها، موضحًا أن خدمات المركز مجانية.

وبين أنه يتم التقديم مع أحد أفرع البنك، مضيفًا أن البنك لديه اتفاقيات مع الجمعيات بشأن تمويل الأسر المنتجة والأعمال الحرة.

دورات للعملاء:

وأيضًا اتفاقية مع معهد ريادة ليقوم بتقديم دورات للعميل لمدة أسبوعين لمعرفة فكرة المشروع وكيفية إعداد دراسة الجدوى وفهم المشروع من كافة الجوانب.

وختم الحميدي بقوله: “بعد الانتهاء من الدورة يكمل العميل أوراق القرض ثم يبدأ الصرف مباشرة”، مشيرًا إلى أن “المدة الزمنية منذ التقديم للدورة وحتى الحصول على التمويل تكون نحو أسبوعين”.