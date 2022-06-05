خسر منتخب السعودية الأول لكرة القدم في أولى مبارياته الودية ضد كولومبيا، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر يحتاج للتطوير:

وعلق محيسن الجمعان على أداء منتخب السعودية في ودية اليوم، قائلًا: “مع نزول محمد كنو وعبدالرحمن غريب شاهدنا اختلاف النظام داخل الملعب، وسلمان الفرج كان أكثر عطاء بالشوط الثاني من الأول”.

وقال إبراهيم العنقري خلال تصريحاته لـSSC: “المباراة كانت مهمة وفيها نقاط سلبية وايجابية، وعلينا التركيز على الجري بالكرة والانتشار والشراسة في الافتكاك… وأعتقد أننا بحاجة لبناء أفكار مخفية”.

منتخب السعودية يخسر ضد كولومبيا:

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وخسر الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، في التاسع من شهر يونيو الجاري، على ملعب نويفا كوندومينا أيضًا، قبل أن يعود إلى السعودية بعد نهاية معسكره الإعدادي في إسبانيا.