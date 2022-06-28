تُقدّم مبادرة طريق مكة خدماتها النوعية وإنجازها السريع من مطار كوالالمبور الدولي بمملكة ماليزيا في مدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة، ما عزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتذليل أي تحديات قد تواجه الحجاج، وسهلت عملية وإجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

خدمات نوعية وإنجاز سريع

ويُرافق تقديم الخدمات النوعية والإنجاز السريع تعامل مثالي وابتسامة تعلو وجوه فريق مبادرة مكة، حيث يأتي إطلاق وزارة الداخلية للمبادرة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443هـ في عامها الرابع، إضافةً إلى دول: باكستان وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, من خلال إنهاء إجراءاتهم من بلدانهم، ونقلهم إلى مقار إقامتهم مباشرة وتسلّم أمتعتهم فيها دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.