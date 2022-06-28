تواصل مبادرة طريق مكة تسخير جهودها لخدمة ضيوف الرحمن في صالة المبادرة بمطار شاه جلال بالعاصمة البنجلاديشية دكا، وذلك من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ.

التيسير على ضيوف الرحمن:

ويأتي ذلك من خلال مبادرة “طريق مكة” التي تسهم بدورها في التيسير على الحجاج القادمين للمملكة من دول بنجلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، والمغرب، وماليزيا، حيث تهدف بدورها إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يُستقبَلون عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة ثم يُنقَلون لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.

الجهات المشاركة في المبادرة:

يذكر أن الجهاتِ المشاركة في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في دكا، تتمثل في: وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.