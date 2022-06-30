تواصل مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية استقبال حجاج المغرب المستفيدين من المبادرة وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

تسهيل إنهاء إجراءات الدخول

وأكد مشرف فريق الجوازات في صالة المبادرة بمطار محمد الخامس الرائد رائد الحارثي أن المبادرة تسعى لتذليل أي عقبات يمكن أن تصادف الحجاج خلال إنهاء إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج، مبينًا أن فريق المبادرة المكون من الجهات ذات العلاقة تعمل على استقبال ضيوف الرحمن في صالة رقم 3 بمطار محمد الخامس لتسهيل إنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، حيث عملت الجوازات السعودية على إنهاء إجراءات الحجاج بسرعة عالية، وذلك لتوفير الوقت من خلال 8 (كونترات) من بينها اثنان مخصصان للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

دور مبادرة طريق مكة

وأوضح الرائد الحارثي أن مبادرة “طريق مكة” تهدف إلى إنهاء إصدار التأشيرة وصولاً لإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في بلد المغادرة، مضيفًا أن التجهيزات للمبادرة بدأت منذ أشهر من خلال التواصل مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية للتسهيل على المستفيدين من مبادرة طريق مكة .