يسعى المدير الفني الروماني كوزمين كونترا لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الاتحاد يخوض مباراة ودية

وذكر الإعلامي منار شاهين: “طالب كونترا تأمين مباراة ودية للفريق خلال فترة التوقف الحالية خاصة أن الفريق دفع الثمن غاليًا أمام الطائي بسبب ابتعاد اللاعبين عن حساسية المباريات”.

وأشار شاهين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لم يخض مباريات ودية في الفترة الأخيرة التي كثرت فيها فترات التوقف، على الرغم من عدم وجود مواجهات رسمية.

العميد في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.