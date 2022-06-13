كشف المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، تفاصيل إطلاق خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة ” أبشر”.

#صباح_السعودية | المتحدث الرسمي للأحوال المدنية: تم إطلاق خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر " أبشر". #قناة_السعودية pic.twitter.com/Z0PjEyygN0 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 13, 2022

تفاصيل خدمة تجديد بطاقة الهوية

وقال الجاسر في تصريحات مع برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن خدمة تجديد بطاقة الهوية أطلقت فعليًا بعد انتهاء جميع التجارب عليها وجاهزيتها.

وأكد أن الخدمة متاحة للجميع عبر منصة أبشر، حيث يتم الدخول على حساب المستفيد بالمنصة واختيار خدمة التجديد في حال تبقي (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية.

تعديلات لائحة الأحوال المدنية

وعن التعديلات التي تمت على لائحة الأحوال المدنية، أوضح الجاسر أنها تعديلات تسهل إجراءات العمل في الأحوال المدنية، والتي تنعكس بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطن والمواطن في مكاتب الأحوال المدنية.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تعديل مواصفات الصورة الملتقطة في الأنظمة والصورة المقدمة في النماذج الخاصة بالأحوال المدنية، فضلًا عن منع تصوير بطاقة الهوية الوطنية لأي جهة حكومية أو غير حكومية، نظرًا لأنه مخالف، كما أن الهدف الرئيسي منها هو إثبات الشخصية لحاملها وليست لإنهاء الإجراءات.

عدم مراجعة مكاتب الأحوال

وتمكن خدمة تجديد البطاقة المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، باستخدام أحدث تقنيات التعرف على الوجه.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتيًا، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بما يعزّز من جودة الحياة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.