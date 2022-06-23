أوضح المتحدث باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، استمرار القرض العقاري المدعوم، موضحا أن الباقات الجديدة المعلن عنها هي باقات إضافية.
#نشرة_الرابعة | هل تأثر أو ألغي #القرض_العقاري المدعوم في #السعودية بعد الإعلان عن الباقات الجديدة؟@redfksa pic.twitter.com/WuSzuFeJd1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 23, 2022
باقات سكني خيارات إضافية
وأضاف العصيمي أن : “الباقات الخمس المعلن عنها هي خيارات إضافية بإمكان المستفيد اختيار واحدة منهم ، ولكن لا يمكن الدمج بين خيارين في وقت واحد”.
وتابع متحدث الصندوق العقاري، أنه “لا يمكن أن يحصل على قرض عقاري مدعوم وفي الوقت ذاته بتقدم لإحدى الباقات”.
5 باقات دعم اختيارية
يشار إلى أن برنامج سكني، أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الدعم المالي المقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.
وتشمل باقات سكني الجديدة ما يلي:
– باقة الدعم المقدم
– باقة الإيجار
– باقة الأثاث
– باقة البناء الذاتي
– باقة تجديد المسكن
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