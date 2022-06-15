أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس الذي يبدأ تطبيقه اليوم الأربعاء يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة الإنسان.

سلامة وصحة مهنية:

وتابع آل حماد، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا الخليجية، أن الوزارة تهتم بجانب السلامة والصحة المهنية وأدركت مخاطر العمل تحت أشعة الشمس؛ مع الالتزام بتوفير بيئة عمل صحية آمنة للعمال، مؤكدًا أن العمل تحت أشعة الشمس من أجواء ساخنة قد يؤدي إلى تعرض العامل إلى ضربة شمس أو إجهاد حراري أو تشنجات أو إغماء حراري.

الالتزام بالقرار:

وشدد متحدث الموارد البشرية على أهمية القرار بالنسبة للمنشآت واستقرار القوى العاملة فيها وزيادة الإنتاحية؛ مشيرا إلى أهمية الالتزام بالقرار والإبلاغ عن أي ما يتم رصده من مخالفات.