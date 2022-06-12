شدد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الجطيلي، على ضرورة تمكين الفرق الفنية بشكل كامل لتقييم وضع خزان صافر ووضع إجراءات استباقية لتحييد الخطر البيئي ومنع التسرب.

فيديو | متحدث #مركز_الملك_سلمان_للأغاثة د. سامر الجطيلي: يجب تمكين الفرق الفنية بشكل كامل ودعم خطة إنقاذ خزان "صافر" لتحييد الخطر البيئي#الإخبارية pic.twitter.com/yi7PVsF8iV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2022

دعم خطة إنقاذ خزان صافر

ودعا الجطيلي خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، الجميع إلى المساهمة في الخطة المبدئية والتي ساهمت فيها المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، لتفريغ هذا الخزان من حوالي 1.1 مليون برميل نفطي يتواجد حاليًا فيه والاستفادة من هذه الكمية وبيعها وإرجاع عائدها لصالح العمل الإنساني.

وأكد على ضرورة تمكين الفرق الفنية بشكل كامل وسريع لإنقاذ الخزان من المليشيات الحوثية، ودعم الخطة التي بدأتها المملكة وعدد من الدول، فضلًا عن التمكين الكامل لتحييد الخطر البيئي المحدق باليمن والدول المجاورة.

المملكة تساهم في إنقاذ الخزان

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن عن تقديم المملكة مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط “صافر” الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح المركز في وقت سابق، أن المملكة دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط “صافر” وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن، مما سيفاقم الأوضاع الإنسانية وسيهدد الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأكد أن المملكة حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة “صافر” التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015م، سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي.