طالب العديد من المواطنين المتضررين من مشروع “بوابة الشرق” بالتعويض، بسبب انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات وعدم التزام الشركة المنفذة ببنود العقود، حيث طالبوا وزير الإسكان بالتدخل لإنهاء معاناتهم.

متضررو بوابة الشرق

وأطلق مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا تحت عنوان “متضرر بوابة الشرق”، للتضامن مع أحد المتضررين وثق معاناته في مقطع فيديو وناشدوا وزارة الإسكان وبرنامج “سكني” بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات.

وقال المواطن المتضرر في مقطع فيديو إنه اضطر لشراء موتور كهرباء يعمل بالديزل من أجل توفير الكهرباء لتشغيل المكيف في غرفة والدته، مطالبًا الشركة بتعويضه عن كل ريال أنفقه لكي يتمكن من السكن في الفيلا التي حصل عليها.

ونفى مغردون ما تم تداوله من قبل “بوابة الشرق” في تغريدة سابقة على حسابها بموقع “تويتر” بشأن إنارة المشروع، قائلة “في ليلة مباركة.. الكهرباء تُنير مشروع بوابة الشرق.. هنيئاً للمستفيدين باكتمال إطلاق الخدمات”.

وأكد المستفيديون أن الفلل لم تصلها حتى الآن الكهرباء، فضلًا عن تردي الخدمات الأخرى. وقال مغرد: ” الكهرباء ما دخلت عندي والمطور لم ينه أعمال الفيلا التي اشتريتها شبابيك، دورات المياه كلها، والمطبخ وأقفال الشبابيك والأبواب وأعمال الدهانات والأرضيات.. ما عنده أي مصداقية كل يوم بوعد وحتى الآن لا استطيع السكن في الفيلا”. من جانبه، أوضح مستفيد أخر أنه لم يصله التيار الكهربائي حتى هذه اللحظة، برغم سكنه منذ شهر.

أكبر المشروعات يعاني المشاكل

ويعد مشروع “بوابة الشرق” الواقع شرق مدينة الرياض، من المشروعات الكبرى للشراكة مع القطاع الخاص لبرنامج سكني. ويطرح مشروع “بوابة الشرق” يطرح مجموعة من الفلل السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات المستفيدين، وبحلول هندسية ومالية تتناسب مع احتياجاتهم، إذ يمتد المشروع على مساحة قدرها 6.5 مليون متر مربع، ويبلغ مجموع وحداته السكنية 5.968 فيلا، وبأسعار للوحدات تبدأ من 645.750 ريالاً.