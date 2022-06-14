أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الطريقة المثلى لتناول المكملات الغذائية، بشكل يؤدي الفائدة المرجوة دون الإضرار بالجسم، وأهم الدلائل التي توجب التوقف فورًا عن تناولها.

وأشارت إلى أن تناول المكمل الغذائي يأتي بعد تحديد الاحتياج الموصى به من الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.

كما شددت الغذاء والدواء على أهمية اتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج، والتي تتضمن: معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها للوصول للحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية.

كما تشمل استهلاك كمية وافرة من الماء عند استخدام المكملات الغذائية، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

خطورة المكملات الغذائية

وشددت الهيئة على عدم تناول مكملات غذائية بناءً على تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي، وأخذ النصيحة من الطبيب، أو أخصائي التغذية.

ولفتت إلى أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر بناء على الاحتياج، وعمليات الأيض، وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة.

وأكدت على التوقف فورًا عن استخدام المكمل عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق طمني.