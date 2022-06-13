كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” عن مجموعة من التعديلات في قوانين لعبة كرة القدم سوف تُطبق بالفترة المقبلة، وبالتحديد في شهر يوليو المقبل.

أبرز القرارات التي اعتمدها الفيفا

واستقر اتحاد القدم الدولي على استمرار خمسة تغييرات خلال المباريات بدلًا من ثلاثة، بعدما كان ذلك خيارًا مؤقتًا بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كذلك اتخذ الاتحاد الدولي قرارًا، بـ زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء، ليتواجد 15 لاعبًا بدلًا من 12، حيث سيتم زيادة عدد اللاعبين في قوائم الفريق، في ظل خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تطوير اللعبة، والتي يشرف عليها أرسين فينجر.

كذلك تم إقرار لعب ركلات التماس بالقدم، بدلًا من الرمي باليدين خلال المباريات.

ويسعى الفيفا إلى استخدام تجربة تقنية حكم الروبوت، في بطولة كأس العالم المقبلة في قطر، من أجل الكشف عن حالات التسلل بشكل دقيق.