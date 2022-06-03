كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، موعد انتهاء موسم الغبار الربيعي.
وأضاف المسند خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بانتهاء شهر مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي، استقرار بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان”.
رياح البوارح:
وتابع: “أولًا: الشرقية تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال شهري يونيو ويوليو، والتي أحيانًا تثير الغبار في النهار، وتسكن في الليل”.
وأردف: “ثانيًا، منطقة جازان عادة تتعرض لموسم يُسمى بموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية شهر يونيو حتى منتصف شهر أغسطس”.
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