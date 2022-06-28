من المقرر أن ينتهي التقديم على حركة النقل الخارجي، لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق الآلية المطورة للنقل، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 29 يونيو الجاري، الموافق 1443/11/30هـ.
وقد بدأ نظام نور في استقبال طلبات حركة النقل الخارجي، اعتبارًا من يوم الخميس، 24 يونيو ؛ وفق الإجراءات المطوّرة للنقل.
قواعد حركة النقل الخارجي
وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة وهي كما يلي:
- تحويل سنة التقديم إلى نقاط عن كل سنة حتى العام 1443هـ، بما يحفظ حقوق المتقدمين.
- منح كل متقدم ربع نقطة عن كل سنة خبرة.
- احتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، بما يسهم في تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
- إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية بحيث تكون 10 نقاط لقصير المدى و15 نقطة لطويل المدى.
- تعديل وزن عنصر المفاضلة من 10 إلى 5 درجات بالنسبة لمدير المدرسة والمشرف التربوي.
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