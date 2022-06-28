من المقرر أن ينتهي التقديم على حركة النقل الخارجي، لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق الآلية المطورة للنقل، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 29 يونيو الجاري، الموافق 1443/11/30هـ.

وقد بدأ نظام نور في استقبال طلبات حركة النقل الخارجي، اعتبارًا من يوم الخميس، 24 يونيو ؛ وفق الإجراءات المطوّرة للنقل.

قواعد حركة النقل الخارجي

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة وهي كما يلي: