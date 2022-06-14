يعد مشروع البحر الأحمر في السعودية هو المشروع السياحي الأكثر طموحًا وإثارة في العالم وهو وجهة فاخرة تم إنشاؤها حول كنز من الكنوز الطبيعية المخفية في العالم، بحسب موقع Construction Week Online.

ويقع المشروع على الساحل الغربي للمملكة بين مدينتي أملج والوجه، وعلى مساحة تزيد عن 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه النقية، بما في ذلك أرخبيل شاسع يضم أكثر من 90 جزيرة.

وجزيرة المشروع الرئيسية هي جزيرة الشريرة على شكل دولفين، وستكون البوابة إلى مشروع البحر الأحمر، مما يضع معايير جديدة للعمارة الرائدة والتصميم المستدام، وسيصبح جسر الشريرة أحد نقاط الوصول الرئيسية للضيوف إلى الجزيرة.

جسر الشريرة

وعينت شركة البحر الأحمر شركة أركيرودون المتخصصة في المقاولات البحرية لتصميم وبناء الجسر الأيقوني المؤدي إلى جزيرة الشريرة، وسيمتد الجسر لمسافة 1.2 كيلومتر وسيربط الجزيرة بالبر الرئيسي.

جسر أيقوني داعم للبيئة

ويهدف الجسر إلى الحفاظ على الممرات المائية الموجودة مسبقاً للسماح بحرية حركة الكائنات البحرية من خلالها، وسيتكون الجسر من ثلاثة أجزاء، جزآن قصيران بطول 36 مترًا على طرفي المعبر ومن ثم الجسر الرئيسي.

ويعتبر هذا المشروع بالغ الأهمية لأنه أول معبر يربط البر الرئيسي بجزر الوجهة، فضلًا عن تسليطه الضوء على إمكانية إنجاز أعمال هندسية ضخمة مع حماية وتعزيز الموائل الطبيعية.

ودرس فريق الشركتين، البحر الأحمر وأركيرودون، الجسر، وتوصلوا إلى طريقة تركيب بديلة باستخدام مفهوم ما يُسمى بـ الرافعة العائمة المتنقلة، وتوفر هذه الطريقة توفيرًا كبيرًا للوقت حيث ستسمح ببناء الجسر بشكل أسرع عن طريق تثبيت قسم واحد يوميًا بدلًا من قسم واحد في يومين، كما يوفر مزيدًا من المرونة والدقة للعملية.

وهذه الطريقة أيضًا لها فائدتان أخريان، فبجانب توفير الوقت فهي كذلك تقلل من التكاليف وتقلل من الضرر البيئي، وبذلك تجمع بين الهندسة الإبداعية والمعدات المبتكرة المرنة.