أوصى مجلس إدارة شركة “تويتر” بالإجماع بموافقة حاملي الأسهم على عرض بيع مقترح بقيمة أربعة وأربعين مليار دولار قدمه الملياردير والمدير التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، وفقا لتقرير تنظيمي صدر عن الشركة الثلاثاء.

إيلون ماسك يبرم صفقة تويتر

وكان ماسك عرض شراء كامل أسهم تويتر لكنه اشترط الحصول على قاعدة بيانات المستخدمين النشطين.

وقد هدد ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة تويتر.

وتزعم إدارة تويتر أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير. وتتوقع تويتر تصويت المساهمين على صفقة البيع بحلول أوائل أغسطس.

موافقة حاملي الأسهم

وخلال منتدى قطر الاقتصادي أشار ماسك في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ”، إلى موافقة حاملي الأسهم على الصفقة باعتبارها واحدة من عدة “مشكلات غير محلولة” مرتبطة ببيع “تويتر”.