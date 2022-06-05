أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
مدير الإستراتيجية الرقمية والابتكار:
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- مدير تطوير الأعمال المعتمد أو محترف تطوير الأعمال المعتمد أو بطاقة الأداء المتوازن أو KPI-P أو KPI-I أو التخطيط الاستراتيجي أو تنفيذ الإستراتيجية أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.
- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم).
قائد فريق التكامل:
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
- شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.
- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم).
طريقة التقديم:
وأوضح المجلس ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكد إن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يونيو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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