أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفق الشروط والتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

مدير الإستراتيجية الرقمية والابتكار: درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

مدير تطوير الأعمال المعتمد أو محترف تطوير الأعمال المعتمد أو بطاقة الأداء المتوازن أو KPI-P أو KPI-I أو التخطيط الاستراتيجي أو تنفيذ الإستراتيجية أو أي شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم). قائد فريق التكامل: درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

شهادة أخرى معادلة أمر لا بد منه.

إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة (متقدم).