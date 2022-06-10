غرد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز بصورة من مرتفعات الهدا التي تعانق الغيوم والسحب.

وقال الأمير سعود بن نهار في تغريدة له: ” لم يأتِ مسمى دلوعة الغيم من فراغ” وتابع .. صورة ملتقطة لـ الهدا وهي تعانق السحاب.

أهم الوجهات السياحية في الطائف

يذكر أن الهدا هي مركز سياحي يقع غرب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، ويرتفع عن سطح البحر حوالي 2000 م.

وتبعد الهدا عن الطائف حوالي 20 كم، وهي منطقة جبلية تكسوها الخضرة على جبالها الشامخة، يربطها خط سريع مزدوج يؤدي إلى مكة المكرمة بطول 87 كيلومترًا عبر جبل طريق كرا، وتشتهر بجاذبيتها السياحية شتاءً لجمال جوها وعطر رذاذها المتساقط على جيدها بحبات لؤلؤ البرد، ويوجد بمنطقة الهدا أكثر من 37 شاليهًا ومنتجعًا سياحيًا وعدد من الملاهي والملاعب الكهربائية والجلسات العائلية والشبابية، ويقصدها كثير من الزائرين والمصطافين من داخل المملكة.