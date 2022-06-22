استقبل الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة اليوم، فريق مدرسة ثانوية الرازي، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري المدارس لكرة القدم للبنين نسخة 2022 عن فئة الـ18 عامًا.

وحضر اللقاء مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبد العزيز بن عبود، ومدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع.

رسالة محافظ جدة إلى بطل دوري المدارس

وحرص محافظ جدة على تهنئة فريق مدرسة الرازي الثانوية بجدة على حصولهم على الدوري، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

يذكر أن البطولة التي اختتمت منافساتها مؤخراً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة، تعد أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أكثر من 150 ألف طالب شاركوا في البطولة

وقد بدأ الدوري هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15476 فريقاً من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.