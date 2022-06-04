بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير- يحفظه الله- أدى محافظ محايل علي بن إبراهيم، الفلقي اليوم، بحضور رئيس مركز خلال سلطان أحمد آل مفرح وعددٍ من القيادات الأمنية وبعض المشائخ والنواب بمركز قنا التابع لمحافظة محايل، الصلاة على شهيد الواجب الجندي أول عبدالله محمد أحمد عسيري، وكان قد استقبل جثمان الشهيد في ساحة مهبط الطيران.

وقدم محافظ محايل؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان (يحفظهما الله)، وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير، إلى ذوي شهيد الواجب، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله- عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.