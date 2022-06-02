كشف أندريا كاتولي محامي اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو تفاصيل مثيرة، بين الهلال ولاعبه السابق، قبل فسخ العقد.

وقال كاتولي خلال حديثه في إحدى المساحات بـ “تويتر” مع القانوني الرياضي أحمد الشيخي: “الهلال ضغط على موكلي بإلغاء إقامته للضغط عليه من أجل رحيله، وتم إرسال بريد إلكتروني لدينا بهذا الأمر”.

محامي جيوفنكو مندهش من تصرف الهلال

وأضاف كاتولي: ” معاملة الهلال للاعب كانت غريبة، وكان من المفترض انتهاء إقامة موكلي بعد 14 يومًا على الأقل من فسخ العقد، لكن الإقامة أُلغيت أثناء سريان العقد”.

وتابع كاتولي: ” موكلي لم يستطع استخدام حسابه البنكي بسبب إلغاء الإقامة في المملكة، وهو كان يود البقاء في الرياض لأنه يعشقها، لم نستحق هذه النهاية”.

وكان جيوفنكو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض في يناير 2019 حتى 31 يوليو 2022، ووقع الطرفان اتفاقية لإنهاء العقد بالتراضي في 19 أغسطس 2021.