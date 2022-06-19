قال المحامي حمود الناجم: إن جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال.

انتهاك خصوصية:

وتابع خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن مثل هذه الممارسات تندرج ضمن انتهاك خصوصية أحد الطرفين، وتعرضه للمعاقبة، مضيفًا أن القوامة ليست لها علاقة بالأمور الشخصية، ولا يمكن للزوج أن ينطلق من هذا المنطلق ليطلع على خصوصية الزوجة، وهاتفها الجوال.

عقوبة وفق النظام:

ولفت إلى أنه في حال استخدام أي من البرامج الإلكترونية أو الشبكة المعلوماتية؛ لاختراق الهاتف سواء من الزوج أو الزوجة ينطبق عليه العقوبة وفقًا للنظام.