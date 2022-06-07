أكد المحامي والخبير القانوني عبدالكريم الشمري، أن السؤال عن تفاصيل الحياة الخاصة لا يعتبر جريمة قانونية إلا في حالة واحدة.

المحامي عبدالكريم الشمري: في هذه الحالات يكون سؤال الناس عن تفاصيل حياتهم الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون@LAW_KARIM1#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vEj0irGf51 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 7, 2022

جريمة معلوماتية:

وقال الشمري، خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن سؤال شخص عن الحياة الخاصة لشخص آخر يعتبر جريمة معلوماتية ومساسًا بالحياة الخاصة يعاقب فاعلها، موضحًا أن عقوبة هذه الجريمة في القانون، تكون من التعزير المرسل الذي يعود إلى تقدير واجتهاد القاضي.

الحياة الخاصة:

وتابع المحامي أن سؤال الشخص نفسه عن راتبه أو حياته الخاصة لا يعد جريمة؛ لأنه ليس مجبرًا على الإجابة، ولكن السؤال عن حياة شخص آخر هو الجريمة.

ولفت إلى أن هناك جدلًا قانونيًّا حول تصوير الأشخاص بدون إذن في الأماكن العامة، وحسب إذا كان الشخص مشهورًا أم لا، لكن الجريمة التي لا جدال عليها عندما يكون التصوير في أماكن خاصة.