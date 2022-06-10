أكد المحامي نايف آل منسي أن الزوج مُلزم بالنفقة على زوجته حتى لو كانت هي أغنى منه ماليًّا.

المحامي نايف آل منسي: عمل المرأة يخل بحقوق الحياة الزوجية؛ وهنا يحق للزوج أن يطلب مشاركتها في الإنفاق على المنزل من راتبها #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rVBBsOcZU5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2022

عمل المرأة:

وقال آل منسي خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن عمل المرأة يخل بحقوق الحياة الزوجية؛ وهنا يحق للزوج أن يطلب مشاركتها في الإنفاق على المنزل من راتبها.

من جهتها، قالت الكاتبة همسة السنوسي: إن الزوجة قانونًا وفقهًا غير ملزمة بالإنفاق على المنزل، لكنه التزام أخلاقي، والنظام لم يلزم الزوجة بعدم الخروج من منزل الزوجية.

الحياة الزوجية:

ولفتت إلى أن تفاصيل الحياة الزوجية يحكمها عُرف المجتمع، وإذا اشترطت الزوجة على زوجها قبل الزواج أن تخرج للعمل؛ لا يحق للزوج أن يرفض بعد الزواج، أما طلبها بعد الزواج يشترط موافقة الزوج.

ورأت السنوسي أن الصورة الطبيعية للحياة الزوجية أن الرجل خارج المنزل للعمل والزوجة لأمور المنزل والأبناء، وحال طرأت أمور جديدة يجب إعادة النظر في الحقوق والالتزامات، وأن المطالبة بمشاركة الزوجة في الإنفاق على المنزل بحجة أن وقت عملها حق للزوج “مبرر غير منطقي”، والرجل لا يتواجد في المنزل معظم الوقت سواء للعمل أو غير العمل.