رفضت محكمة أمريكية طلب الاستئناف المقدم من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني ضد شركة أرامكو السعودية وبذلك يصبح الحكم الابتدائي السابق الصادر بحق الشركة نهائياً وغير قابل للاستئناف عليه.

تفاصيل قضية أرامكو السعودية

وقالت السوق المالية في بيان لها اليوم إنه إشارة إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع تداول السعودية بتاريخ 1443/05/01هـ (الموافق 2021/12/05م) بخصوص آخر التطورات فيما يخص الدعوى المقدمة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني والتي تم استئنافها من قبل المدعين أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة وصدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالح أرامكو السعودية وذلك بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م).

تعلن أرامكو السعودية بأن المدعين تقدموا بطلب استئناف لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية وصدر قرار المحكمة بتاريخ 1443/11/01هـ (الموافق 2022/05/31م) برفض طلب الاستئناف.

توريد أنابيب صلب حلزونية

وفي وقت سابق أعلنت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عن ترسية شركة أرامكو عليها مشروعًا لتصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة باستخدامات المياه لمشروع (جلادي – بقيق). وقالت شركة “جروب فايف” في بيان لها، إن قيمة المشروع تقدر بنحو 145.31 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.وأضافت “جروب فايف”، أن المشروع حيوي ومهم لصالحها، وسيسهم بلا شك بتعزيز الناتج المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.