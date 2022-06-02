طمأن الباحث والمؤرخ محمد آل زلفة (عضو مجلس الشورى السابق)، محبيه بعد أن أجرى عملية زراعة كبد ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

دعوات بالشفاء

وقال آل زلفة إنه يتمتع بصحة جيدة، موضحًا أن المتبرع ابنه طارق، قد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وأوضح آل زلفة إنه سيغادر المستشفى في غضون يومين تقريبًا، مضيفًا أن العملية ناجحة بكل المعايير.

وانهالت التغريدات والدعوات بالشفاء لـ آل زلفة حيث غرد مواطن بقوله: “الحمد لله على سلامتك دكتور محمد أنت وابنك العزيز. نسأل المولى أن يعيدكم لأسرتكم ومحبيكم بوافر الصحة والسلامة”.

وقال علي فايع “جميل .. جميل، الحمد لله على سلامته وسلامة ابنه ونشوفه إن شاء الله في كامل صحته وعافيته”.

وغرد م. منصور العبيدي بقوله: “الحمد لله والفضل لله مشافى معافى بإذن الله”.