أعاد الفنان المصري محمد الشقنقيري وعارضة الأزياء رحيل ذكري إلى الأذهان واقعة إنكار الزواج التي كان بطلها كل من الفنان أحمد عز وزينة وواقعة أخرى مماثلة كان بطلها الفنان أحمد الفيشاوي وهند الحناوي حيث أنكر الشقنقيري ارتباطه بالأساس من رحيل التي اختارت إنستغرام للإعلان عن خبر انفصالهما.

الشقنقيري يتوجه للنيابة

وكتب محمد الشقنقيري في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: “يا جماعة، دي الصفحة الرسمية الوحيدة لي، وأي خبر متداول على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي؛ فأنا حتى الآن لم أصرح بأي شيء لأي جهة إلا للجهات الرسمية”.

وتابع: “اليوم اتخذت جميع الإجراءات القانونية وتقدمت لبلاغ النيابة العامة، واتخذت جميع الإجراءات القانونية والحكم للقضاء، وشكرًا”.

انستغرام رحيل ذكري

وانتشرت خلال الأيام الماضية معلومات عن انفصال محمد الشقنقيري عن رحيل ذكري بعدما قامت الأخيرة بنشر صورة لهما على حسابها بإنستغرام، معلقة عليها: ” أعلن انفصالي نهائيًا ورسميًا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مافيش شتيمة؟!”.



ونقلت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو لرحيل ذكري على إنستغرام، تقول خلاله: “إن تلك الكدمات التي تملأ وجهها، تعود لحادث سير تعرضت له خلال الأيام الماضية، وليس بسبب لكم الفنان محمد الشقنقيري لها”.

حقيقة زواج محمد الشقنقيري

كما أشارت في الفيديو ـ بحسب مواقع مصرية ـ إلى أنها تزوجت محمد الشقنقيري لمدة سنة وشهرين، وأقامت معه في شقة بالمعادي، ولم يفِ بوعوده لها، كما أنه لم يكن يصرف عليها طوال تلك المدة سوى ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه”.

وتابعت: “أنا أعلنت انفصالنا لأنه بينكر زواجنا من الأساس، وأنا مكنتش واحدة مشيت معاه يومين وخلاص، بتكلم دلوقتي مش عشان أشهر بيه، ولكن عشان عندي أولاد، ومحبش يسمعوا الكلام ده عن أمهم”.

وبعد انتشار الفيديو على عدد من المواقع الصحفية قامت رحيل ذكري بحذفه من حسابها، لتخرج بعد ذلك في مقطع بث مباشر توضح تفاصيل القصة، وتؤكد استياءها من إنكار الفنان محمد الشقنقيري زواجه منها”.

إشهار الزواج



ونقلت عنها بعض وسائل الإعلام المصرية قولها: “أساس الزواج في الدين الإشهار، عرفي، شرعي، المهم الإشهار، أفراد عيلتي كلها على علم بالزواج، وعندي إثبات ورسائل الشقنقيري مع ماما متسجلة، وبواب العمارة عارف إنه كان بيجي عندي”.

وأضافت: “أمن العمارة شاهد على ذلك، اللي تفتكروا موسى يطلع فرعون، ما فيش واحد هيمشي مع واحدة هيأمن لها أنها تبقى محتفظة بصور تجمعهم، أو تكون دي صديقة مقربة، “أنا طلعت قولت إننا انفصلنا، إنت مش عايز تقول دا، أنا على قد الجرح، هطلع كل اللي عندي، ولسه عندي حاجات وإثباتات كتير”.