أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، اليوم الاثنين، تحويل معرض إكسبو دبي 2020 إلى مدينة إكسبو دبي.

أجمل طموحات دبي

وقال الشيخ محمد بن راشد: ”الإخوة والأخوات.. بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020.. الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر.. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عامًا .. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي.. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي“، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

مدينة صديقة للبيئة

وأضاف: ”مدينة إكسبو دبي ستكون صديقة للبيئة.. صديقة للعائلات.. صديقة للتقنية.. صديقة للاقتصاد.. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر.. سيبقى سحر إكسبو مستمرًا.. ستبقى قبة الوصل.. وستبقى شلالات إكسبو.. وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا“.

الجدير بالذكر، أن فعاليات الحدث الدولي ”إكسبو دبي 2020“ اختتمت في 31 مارس الماضي بعد 6 أشهر، حيث جمع المعرض العالم في مكان واحد.

وحمل المعرض الدولي شعار ”تواصل العقول وصنع المستقبل“ حيث دشنت الإمارات من خلاله رحلة أممية جديدة من العمل الدولي الجماعي، من أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.