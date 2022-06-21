وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مصر والتي بدأت أمس الاثنين.

فيديو | وسط مراسم استقبال رسمية.. الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل #ولي_العهد في قصر الاتحادية في القاهرة #الإخبارية#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/NYUYKJcsV3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد، حيث كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في انتظاره، ثم قام ولي العهد بمصافحة كبار المسؤولين المصريين الذين تشرفوا باستقباله.

فيديو | الرئيس المصري يستقبل #ولي_العهد بقصر الاتحادية في القاهرة وسط مراسم استقبال رسمية#الإخبارية#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/jKHVWYkVpP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022

زيارة ولي العهد للقاهرة

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى القاهرة مساء أمس الاثنين وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد في مطار القاهرة الدولي، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وشهدت الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في العديد من قطاعات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وطاقة الرياح.