يختتم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة تركيا، التي يصل إليها اليوم لعقد مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

لقاء مع أردوغان:

وسيعقد الأمير محمد بن سلمان لقاء مع الرئيس أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، سيتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وقام الرئيس أردوغان بزيارة للمملكة في أبريل الماضي، بهدف دفع العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين.

وكان ولي العهد بدأ جولته مساء الاثنين، والتي تشمل مصر والأردن ويختتمها بتركيا.

زيارة الأردن:

وعقد ملك الأردن عبدالله الثاني، والأمير محمد بن سلمان مباحثات في قصر الحسينية، مساء أمس الثلاثاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد العاهل الأردني على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان في دعم قضايا الأمة، فيما شدد الأمير محمد بن سلمان على حرص المملكة على توطيد العلاقات الأخوية مع الأردن، لافتاً إلى أن الهدف هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية، وأن هناك فرصاً كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين.