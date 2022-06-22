غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، اليوم ، العاصمة الأردنية عمّان.

وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر

السديري ، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد ، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.