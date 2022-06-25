أقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

ووصل جدة مساء اليوم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

ولي العهد في استقبال الكاظمي:

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.