أقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يقيم مراسم استقبال رسمية لدولة رئيس الوزراء في جمهورية #العراق.#واس pic.twitter.com/e8iSJwrn7x
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 25, 2022
ووصل جدة مساء اليوم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.
ولي العهد في استقبال الكاظمي:
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في الاستقبال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.
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