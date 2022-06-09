فاز المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب العام في إنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

ونجح صلاح في التفوق على زميليه في ليفربول ” السنغالي ساديو ماني، الهولندي فيرجيل فان دايك”، البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

محمد صلاح يتساوى مع تيري هنري ورونالدو

وأصبح صلاح، أكثر لاعب يتوج بالجائزة بواقع مرتين متساويًا مع مارك هيوز وآلان شيرر وتييري هنري وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكيفين دي بروين.

وعلق صلاح بعد فوزه بالجائزة قائلًا: ” لا يوجد شرف أكبر من الفوز بجائزة بتصويت زملائي.. ممتن جداً لكم جميعًا”.

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 30 عامًا غاب عن مباراة منتخب بلاده أمام إثيوبيا مساء اليوم بسبب الإصابة.