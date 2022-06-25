كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي سيوافق على رحيل المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم إعلان اللاعب تمسكه بالبقاء في الريدز حتى صيف 2023.

وقالت التقارير: إن الريدز سيوافق على بيع صلاح صاحب الـ30 عامًا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ومن ضمن الأندية المهتمة بضم صلاح، نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن تصريحات اللاعب المصري عن الريال قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، جعلت جماهير الريال تغضب من اللاعب المصري.

محمد صلاح تحدى ريال مدريد للفوز بقلب دوري الأبطال، وتوعد الملكي بهزيمة يرفع بعدها لقب البطولة، قبل أن يفوز الفريق الإسباني، وتبدأ حملة جديدة على نجم ليفربول لانتقاد تصريحاته.

اللاعب المصري ينتهي عقده مع الريدز صيف 2023.